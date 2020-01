Da destra a sinistra: i consiglieri visitano la casa circondariale

MANTOVA Visita in carcere organizzata dal Partito radicale, da parte di una rappresentanza trasversale del consiglio comunale, cui si è aggiunto il sindaco di Quistello Luca Malavasi.

La delegazione era guidata dal radicale Giacomo Monicelli e dal presidente del consiglio comunale Massimo Allegretti con la vice Maddalena Portioli. Dai banchi di via Roma, partendo “da destra”, Luca de Marchi (Fratelli d’Italia), Pier Luigi Baschieri (Forza Italia), Paola Radaelli (Lista gialla), Andrea Cantarelli (Sinistra italiana).

L’iniziativa inaugurata dal Partito radicale è mirata a prendere atto e visione della situazione nelle case circondariali italiane, anche nelle strutture di attività. Nel caso, il comandante della Polizia penitenziaria Raffaele Pierro, ha condotto i consiglieri in visita ad alcuni detenuti, quindi alle aree della lavanderia, della panetteria e della palestra, mostrando peraltro anche le criticità della struttura di via Poma che risale al 1911.