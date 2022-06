Oratorio di Cicognara ha riaperto, don Andrea: “Una lezione non una punizione”

CICOGNARA (Viadana) – L’oratorio di Cicognara, che nella giornata di giovedì ha chiuso le porte ai suoi ospiti, a causa della maleducazione con la quale questi ultimi da diverso tempo fruivano degli spazi messi a disposizione dalla parrocchia, è stata riaperto. A confermare la notizia, il parroco di Viadana, don Andrea Spreafico speranzoso che la misura adottata i giorni precedenti nei confronti di giovani, bambini e ragazzi abituati a frequentare il luogo aggregativo, abbia sortito l’effetto auspicato. L’obiettivo di una simile presa di posizione, come spiega don Andrea, è infatti quello non di punire i giovani, ma di insegnare loro attraverso una lezione significativa il rispetto e il valore degli ambienti e delle persone con cui si ha a che fare. Al momento, pertanto, se la situazione procederà per il meglio e non si verificheranno problematiche di questo genere, l’oratorio di Cicognara rimarrà aperto pronto ad accogliere chiunque voglia passare a fare un salto. D’altro canto, una simile azione sembra già essere stata più volte attuta dal parroco con risultati più che positivi.