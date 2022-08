Concerto a Corniglio

CORNIGLIO Martedì 9 agosto ore 21.00 presso la Chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine di Corniglio (PR) si esibiranno all’organo Michele Gaddi e all’arpa Morgana Rudan. Il concerto rientra nella Rassegna Antichi Organi di Parma e Provincia. Per l’occasione potremo riascoltare un organo della ditta Cavalli del 1896, saranno eseguiti brani di Donizzetti e Mascagni ma anche a Bach e a Vivaldi. Il duo arpa-organo, certamente poco consueto, ci darà l’occasione di ascoltare un interessante repertorio scritto per questi due strumenti. Ingresso Libero sino ad esaurimento posti disponibili. Il concerto è offerto dall’amministrazione comunale di Corniglio in collaborazione con la parrocchia.