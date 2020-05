Da domani in città la campagna contro le zanzare

MANTOVA – Il Comune darà inizio domani alla disinfestazione delle zone verdi, ma un ruolo determinante nel contrasto alla proliferazione delle zanzare deve essere svolto dai cittadini. Per questo, sono stati distribuiti presso gli uffici comunali, le biblioteche e le scuole volantini esplicativi su come evitare lo sviluppo di focolai di infestazione. Inoltre, è in distribuzione gratuita un prodotto larvicida per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare.

Cosa è utile fare? Per evitare la nascita e la proliferazione delle zanzare occorre evitare i ristagni d’acqua. La zanzara comune e la zanzara tigre sono vettori di malattie anche gravi come west Nile, Dengue, Chikungunya, Zika e la filariosi per gli animali, è quindi indispensabile adottare misure che ne contrastino la proliferazione.

Il larvicida eco-friendly è reperibile presso il Club delle Tre Età in via Indipendenza 2, e presso la sede Tea in vicolo Stretto 12. Il Club delle Tre Età è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì (8.30-11.30 e 14.30- 18), e la Tea il lunedì, martedì, giovedì e venerdì (8-13.45), mercoledì (14-18.30) e sabato (8-12.45).