Buvoli “sblocca cantieri”con quasi 2 milioni di opere in città

MANTOVA – Massiccia iniezione di risorse per opere e servizi: quasi 2 milioni di euro che la giunta Palazzi ha approvato in bozza per la variazione al bilancio previsionale finanziario 2020-’22, che riguarda gli investimenti in conto capitale. La stessa bozza dovrà ora essere sottoposta al vaglio della commissione bilancio e successivamente al voto del consiglio.

Il documento, presentato dal vicesindaco Giovanni Buvoli, titolare dell’assessorato al bilancio, prevede sullo stesso previsionale approvato a dicembre alcune maggiori entrate per circa 1.900.000 euro, delle quali le principali sono tre contributi regionali. Uno di 200mila euro destinato alla realizzazione della ciclabile di Dosso del Corso, nel tratto Cavalcavia- Strada Chiesanuova. Il secondo è invece stato ottenuto dall’amministrazione vincendo un bando di 975mila euro per l’efficientamento energetico di Palazzo del Mago, come annunciato da via Roma nelle scorse settimane. Il terzo infine, di 700mila euro, per investimenti da farsi nel periodo dell’emergenza sanitaria da covid-19, come ad esempio la realizzazione di nuovi asfalti per 100mila euro, la manutenzione del campo di atletica presso il Campo Scuola per 100mila euro, o per importanti opere di manutenzione dello stadio Martelli per 100mila euro, oltre a verifiche sul ponte di San Giorgio per 50mila euro.

«Con la riapertura dei cantieri – commenta Buvoli – l’amministrazione mette in campo altre risorse da investire per Mantova. Si tratta di opere necessarie e utili anche per la ripresa del settore edilizio, strategico nell’economia di qualunque città».

Dal canto suo l’assessore alle opere pubbliche Nicola Martinelli rileva: «In pochi giorni sono ripartiti tutti i cantieri già avviati ed entro ottobre ne partiranno altri. Alcune di queste opere, come le manutenzioni del Campo Scuola e del Martelli, sono interventi inderogabili. Le altre opere partiranno entro il 31 ottobre».