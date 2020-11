Da oggi l’endocrinologo Carlo Bertoli riceve al Green Park

MANTOVA – A partire da oggi il dottor Carlo Bertoli, specialista in endocrinologia e malattie del ricambio ad indirizzo diabetologico e specialista in scienza dell’alimentazione, sarà a disposizione per ricevere a Green Park, il Parco della Salute (gruppo Mantova Salus) i pazienti con problematiche metaboliche (come ad esempio diabete, gotta, ipercolesterolemie) che sentano la necessità di maggiore attenzione nel delineare e sviluppare il percorso di assistenza. Carlo Bertoli è un medico con 35 anni di esperienza, di cui 30 anche a Mantova, conosciuto oltre che per le numerose collaborazioni ed i libri pubblicati, anche per aver ideato e realizzato il software Clever Diet, programma per la realizzazione di diete personali interattive, di cui cura ancor oggi, fin dal 2002, la continua implementazione. «Con il Gruppo Mantova Salus si è sviluppata una forte sinergia – spiega il dottor Bertoli – per la volontà comune di offrire un supporto concreto e di alto livello a tutti coloro che soffrono di malattie metaboliche. Oggi assistiamo pazienti anche molto giovani, che devono coniugare la malattia, ad esempio il diabete, con il lavoro e le relazioni. L’approccio sarà rivolto in primo luogo alla persona, perché ritengo che la fiducia e la collaborazione tra medico e paziente sia imprescindibile. A questo uniremo le metodologie più moderne ed all’avanguardia, per rendere lo stile di vita di questi uomini donne quanto più possibile normale»”. Della equipe di Bertoli fanno parte anche la dottoressa Teresa Vecchiati e la dottoressa Anna Zurzolo, entrambe laureate in dietistica.