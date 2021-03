Dal 15 al 27 marzo le iscrizioni ai nidi comunali preceduti da open day online

MANTOVA – Sono aperte le iscrizioni agli asili nido del Comune di Mantova per l’anno scolastico 2021-2022. Le domande si possono fare on line dal 15 al 27 marzo. Sono previsti tre open day (sempre on line) con il seguente calendario: sabato 13 marzo (alle 9 al Chaplin e al Peter Pan, alle 10.30 al Soncini e al Kelder), lunedì 15 marzo (alle 17 Peter Pan e al Kelder), martedì 16 marzo (alle 17 al Chaplin e al Soncini). Per l’iscrizione agli open day on line (che si terranno sulla piattaforma Teams) è necessario inviare una richiesta alla email: iscrizioni_nidi@comune.mantova.gov.it specificando nido, con la data e l’orario di partecipazione (ci si può iscrivere a più di un incontro). Tutte le informazioni per le iscrizioni e per partecipare agli open day sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mantova www.comune.mantova.gov.it (servizi educativi e scolastici). Info: telefono 0376 376861/894.