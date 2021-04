MANTOVA Un incendio doloso divampato intorno alle 5.30 di oggi ha distrutto sette auto parcheggiate in via Ariosto. Secondo i primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da un’auto in particolare per poi propagarsi alle altre che erano vicine. Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio e i carabinieri che hanno già dato il via alle indagini e che in quete ore stanno sentendo i proprietari dei sette veicoli bruciati.