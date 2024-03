Dalla città verso Sabbioneta in bici con stazioni di sosta e pullman turistici attrezzati

MANTOVA Da Mantova a Sabbioneta sulle due ruote sotto l’insegna Unesco che raccorda nella filosofia della mobilità sostenibile due patrimoni dell’umanità. Questi i presupposti della sottoscrizione dell’accordo tra il Comune capoluogo e la Provincia per la realizzazione in partenariato delle azioni previste dal progetto “Valorizzazione della ciclovia Mantova e Sabbioneta in un sistema diffuso di mobilità turistica sostenibile” finanziato dal ministero della cultura.

Tale accordo impegna il Comune all’erogazione al partner di Palazzo di Bagno di un importo di 202mila euro nel biennio 2024-’25 e a costituire a breve un tavolo di lavoro, coordinato dall’Ufficio Mantova e Sabbioneta, in collaborazione con la Provincia per individuare le modalità di erogazione del contributo di via Roma per realizzare aree di sosta attrezzate per bici. Nello specifico saranno individuati lungo la ciclovia i punti di sosta da attrezzare con servizi utili all’utenza, sulla base dell’analisi e mappatura del territorio. La progettazione e la realizzazione di tali aree saranno di complessità differente rispetto al contesto in cui si inseriscono, prevedendo ad esempio colonnine di ricarica e-bike, kit di manutenzione, aree di sosta attrezzate di tavolo, panche, fontanella, tettoia e altro.

Spettanza del Comune sarà altresì quella di sottoporre al MiC, d’intesa con la Provincia, eventuali modifiche alle previsioni del piano operativo per una miglior riuscita del progetto e per il rispetto delle rendicontazioni progettuali presso il ministero stesso con l’utilizzo della piattaforma informatizzata dedicata alle procedure di legge.

La proposta per complessivi 278mila euro, di cui 250mila finanziati dal Mic e 28mila di co-finanziamento, si inserisce in un progetto già in essere denominato “Nobili segni. Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga” che promuove la sostenibilità turistica fra i comuni di Mantova, Sabbioneta, Castiglione delle Stiviere e San Benedetto Po, ovvero i centri più dotati di attrattività culturale, naturale ed enogastronomica.

Il progetto beneficia oltretutto dell’attivazione di un servizio di collegamento tra Mantova e Sabbioneta attraverso autobus munito di carrello porta-bici nei festivi dal 1° marzo al 31 ottobre, nelle due annualità 2024 e 2025.