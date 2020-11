Cambio di viabilità ad Acquanegra L’opposizione insorge: “Non ha senso”

ACQUANEGRA – AcquanegraDiversi cittadini di Acquanegra si sono trovati sabato mattina nella buca delle lettere un volantino inviato dal sindaco Monica De Pieri con il quale veniva annunciata e spiegata la nuova viabilità del paese. Ebbene, a parte la circolazione completamente stravolta che non ha trovato l’approvazione di molte persone e sulla quale poi dirà la sua il capogruppo del gruppo di minoranza “Fare per la comunità” Erminio Minuti , la cosa che ha fatto ancora di più arrabbiare i residenti è che la chiosa del volantino è la seguente: “Per capire meglio “dur” vedere la cartina allegata”. Si è trattato, hanno poi detto dal Comune bloccando i primi volantini già distribuiti con quelli corretti, di un errore veniale “era una comunicazione interna”, sarebbe la giustificazione. Ormai però la “frittata era fatta” tanto che la cosa non è passata inosservata ai cittadini, in primis, ma anche alla minoranza che ha stampato e distribuito a sua volta un scritto a firma di Erminio Minuti, già sindaco di Acquanegra prima dell’attuale, e ora capogruppo di minoranza del gruppo “Fare per la Comuità”. «Una cosa che ha dell’incredibile sia per il contenuto del volantino che per le scelte fatte dal Comune in ambito viabilistico – ha detto Minuti -. Il sindaco e la sua maggioranza considera i cittadini dei “dur” e solo grazie alla reazione indignata delle prime persone che hanno ricevuto un tale complimento. è stata sospesa da parte della stessa amministrazione la distribuzione di questi volantini che ha prontamente sostituito da un altro dove è stato tolto il cosiddetto “rifuso di stampa”. Pare che la sia girata erroneamente la stesura di prova riservata alla maggioranza ma questo ha consentito a tutti di sapere cosa pensano veramente di noi acquanegresi, il sindaco e i suoi collaboratori. E visto che noi residenti agli occhi del nostro primo cittadino siamo considerati “dur”, cosa dovremmo dire noi di un’amministrazione che stampa e ristampa migliaia di volantini e si dimentica di dirci da quale data entrerà in funzione il nuovo piano del traffico? – si chiede il consigliere – . Senza considerare il fatto che per tentare di risolvere i problemi di circolazione in una via, e per inciso si tratta di via Matteotti, si va a sconvolgere l’intero sistema viario interno del nostro paese, probabilmente esasperando problemi di congestione di traffico in zone che fino ad ora ne son prive. Sottolineando il fatto, non da poco, che questo piano è stato deciso in autonomia dal Comune senza coinvolgere nessuno, minoranza compresa. Magari se avessero chiesto aiuto si sarebbe potuto studiare qualcosa di diverso». (s.)