Attività fisica per pazienti cronici, Asst in cerca di convenzioni con centri sportivi

MANTOVA – Attività fisica adattata per pazienti cronici. Asst cerca palestre, piscine e istruttori personale qualificato (laureati in scienze motorie e fisioterapisti) convenzionati su tutto il territorio della provincia che possano realizzare programmi di attività motoria per la prevenzione della disabilità causata da patologie muscolo-scheletriche, neurologiche, reumatologiche, cardiologiche. I pazienti potranno usufruire di percorsi specifici, strutturati e monitorati nel tempo. È questo l’oggetto del bando di gara relativo a un nuovo progetto promosso dalla struttura Promozione della Salute, diretta da Alessia Sempreboni, in collaborazione con il dipartimento di Riabilitazione Funzionale, il Centro Servizi di ASST e ATS della Val Padana (Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali e Dipartimento Cure Primarie). Esiste una consolidata evidenza scientifica che numerose condizioni di morbosità, disabilità e mortalità prematura possono essere prevenute attraverso comportamenti e stili di vita sani; tra questi l’attività motoria viene riconosciuta come un fattore determinante. L’attività fisica riduce la morbilità e la mortalità per diverse malattie di grande ril evanza socio-sanitaria, tra cui la cardiopatia ischemica, l’ipertensione, il diabete, l’obesità, l’osteoporosi, la depressione e alcune forme tumorali: la mancanza di attività fisica è una delle maggiori cause di morte, malattie e disabilità. È stato dimostrato infatti che in molte malattie croniche (artrosi, esiti di ictus, malattia di Parkinson, cardiopatia ischemica) il processo disabilitante è aggravato dall’effetto additivo della sedentarietà ed è scientificamente provato che essa è causa di nuove menomazioni, limitazioni funzionali e ulteriore disabilità. Proprio per questo Asst ha pubblicato sul proprio sito istituzionale www.asst-mantova.it un avviso di manifestazione di interesse per l’organizzazione di corsi di attività fisica adattata per gli assistiti con patologia cronica da parte di soggetti profit e no profit votati all’attività fisica e allo sport. La scadenza dell’avviso è stata fissata al 14 dicembre 2022. Sarà quindi disponibile ai pazienti un elenco di strutture che potranno fornire corsi specifici. Gli istruttori o gli enti interessati al bando potranno accedere alla modulistica tramite la hompage di ASST Mantova – bandi di gara – ricerca avvisi. L’elenco dei soggetti attuatori che aderiranno al progetto tramite avviso pubblico, sarà presente sul portale aziendale dell’ASST di Mantova e periodicamente aggiornato.