“Move it”, i bambini della Pomponazzo all’Ariston per la dimostrazione finale del laboratorio teatrale

MANTOVA Ieri il Teatro Ariston ha ospitato la dimostrazione finale del laboratorio teatrale “Move it!” a cura di Teatro Magro tenutosi presso IC Primaria Pietro Pomponazzo di Mantova.

Il laboratorio, svoltosi sul tema del movimento corporeo e sulla sua libera espressività, ha coinvolto 7 classi dell’Istituto per 10 incontri durante l’a.s. 2022/2023. Si è svolta anche la dimostrazione finale del laboratorio musicale tenuto da Antonella Bisi con 3 classi dello stesso Istituto.

I 2 progetti di teatro sono stati finanziati, per quanto riguarda gli esperti, con i fondi per il diritto allo studio erogati dal Comune. Tutte le 10 classi della Pomponazzo hanno potuto usufruire dei laboratori di Teatro Magro o di Antonella Bisi. Il progetto di Antonella Bisi verte sul musical, i bambini hanno messo in scena una versione appositamente adattata de “Il libro della giungla”.

Hanno sviluppato competenze di canto ballo e recitazione, ma hanno compreso anche la possibilità di esprimersi attraverso linguaggi diversi, l’importanza di lavorare in gruppo e hanno potuto riflettere sui valori dell’amicizia, della diversità, dell’inclusione proposti da questa bellissima storia