Armato di coltello e violento: 35enne arrestato dalla Polizia

MANTOVA Nel corso dell’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato a Mantova gli agenti della Squadra Volante procedevano all’arresto di un pluripregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, e lo denunciavano per minacce aggravate con uso di un coltello.

L’arresto è avvenuto nella serata di venerdì in piazza 80° Fanteria, quando i poliziotti notavano una persona correre verso di loro per chiedere aiuto poiché era stato minacciato da un uomo con un coltello. Immediatamente gli agenti si mettevano alla ricerca dell’uomo, dettagliatamente descritto, e lo individuavano in un soggetto già noto alle forze dell’ordine per svariati reati commessi anche di recente contro la persona, il patrimonio e relativi all’uso e traffico di sostanze stupefacenti.

Procedevano dunque all’identificazione dell’uomo che da subito si è mostrato insofferente, sbracciando e iniziando a pronunciare frasi ingiuriose e minacciose nei confronti degli operatori della Volante. Anche durante il trasporto in Questura il soggetto iniziava a dare calci, pugni e testate all’autovettura di servizio, redendo difficoltosa la sua gestione durante il trasporto.

Il culmine, tuttavia, è stato raggiunto quando, dopo averlo collocato in un ufficio della Questura in attesa degli atti di rito, l’uomo, in preda ad un attacco d’ira, danneggiava una panchina lì presente sradicandola dalla parete a cui era ancorata.

Per questi motivi si procedeva all’arresto del giovane uomo che veniva trasportato nella locale casa circondariale in attesa dell’udienza per direttissima. Questa mattina il GIP ha confermato la misura della custodia custodia cautelare in carcere.