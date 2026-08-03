Decima edizione per il concorso fotografico di Confagricoltura Mantova: iscrizioni entro il 1° settembre

Torna, con la decima edizione, la rassegna fotografica “Giovane Terra: crescere senza invecchiare”, organizzata dai Giovani di Confagricoltura Mantova con il sostegno di Confagricoltura Mantova.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è “I volti dell’agricoltura mantovana”: «L’idea – spiega Lucia Castagna, presidente di Anga Mantova – è quella di utilizzare la bellezza delle nostre campagne come cornice, e di dedicare un’attenzione particolare a chi la terra la lavora ogni giorno con passione e innovazione».

Per partecipare al concorso “Giovane Terra” è necessario inviare i propri scatti all’email giovaneterra@confagricolturamantova.it entro martedì 1° settembre 2026, insieme alla scheda d’iscrizione e all’informativa sulla privacy reperibili sul sito www.confagricolturamantova.it, dove è possibile anche leggere il regolamento completo.

La premiazione si terrà domenica 6 settembre alle 18 alla Fiera Millenaria di Gonzaga, presso la Green Speaking Arena.

Per tutta la durata della Fiera (4-8 settembre) sarà possibile visionare gli scatti migliori direttamente allo stand di Confagricoltura Mantova, all’interno del Padiglione 4.