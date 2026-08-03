Lavori in viale Oslavia

Fase 1 (da lunedì 10 a domenica 16 agosto): il cantiere occuperà la corsia destra (direzione da viale Gorizia a viale Fiume). Verrà pertanto istituito il senso unico di marcia in viale Oslavia, con deviazione del flusso veicolare su viale Gorizia e viale Fiume.

Fase 2 (da lunedì 17 a lunedì 31 agosto): la viabilità ordinaria su viale Oslavia tornerà a doppio senso. Il cantiere si sposterà su marciapiede e pista ciclabile.

Durante entrambe le fasi, la sicurezza di persone e mezzi sarà garantita dalla presenza costante di movieri che avranno il compito di presidiare la viabilità e assistere i cittadini nell’utilizzo degli attraversamenti pedonali provvisori.