3 Agosto 2026 - 13:40:05
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Lavori in viale Oslavia

Sei gruppo Tea informa che da lunedì 10 agosto è in programma l’apertura di un cantiere in viale Oslavia, a completamento dei lavori di intercettazione della perdita effettuati lo scorso inverno nei pressi del vicino bar. Per ridurre i disagi al traffico, i lavori saranno suddivisi in due momenti:

  • Fase 1 (da lunedì 10 a domenica 16 agosto): il cantiere occuperà la corsia destra (direzione da viale Gorizia a viale Fiume). Verrà pertanto istituito il senso unico di marcia in viale Oslavia, con deviazione del flusso veicolare su viale Gorizia e viale Fiume.

  • Fase 2 (da lunedì 17 a lunedì 31 agosto): la viabilità ordinaria su viale Oslavia tornerà a doppio senso. Il cantiere si sposterà su marciapiede e pista ciclabile.

Durante entrambe le fasi, la sicurezza di persone e mezzi sarà garantita dalla presenza costante di movieri che avranno il compito di presidiare la viabilità e assistere i cittadini nell’utilizzo degli attraversamenti pedonali provvisori.

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