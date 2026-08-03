Controlli dell’esodo nel Viadanese: quattro patenti ritirate per alcol e una denuncia per immigrazione clandestina

VIADANA – Fine settimana di controlli a tappeto sulle strade del Viadanese durante l’esodo estivo del 2 e 3 agosto. I Carabinieri della Compagnia locale, su direttiva del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, Dott. Roberto Bolognesi, hanno presidiato le aree urbane e rurali per prevenire i reati predatori e garantire la sicurezza stradale. Il bilancio finale parla di 55 persone identificate e 29 veicoli controllati.

Alcol al volante: quattro patenti ritirate

L’operazione, che ha visto l’impiego di 10 militari e 5 pattuglie sia in uniforme sia in abiti civili, ha portato alla denuncia di quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza, con l’immediato ritiro della patente:

Tasso record: un 30enne residente a Viadana è stato fermato con un tasso alcolemico di 1,98 g/l, quasi quattro volte il limite consentito.

Altri positivi: nei guai anche un 55enne di Viadana (1,69 g/l), un 33enne residente a Calvatone (1,60 g/l) e una donna di 44 anni residente ad Asola (0,86 g/l).

Rifiuto del test e irregolarità sul territorio

Durante i posti di blocco, un 29enne residente a Sabbioneta si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, andando incontro alle massime sanzioni previste dalla legge. Infine, i militari hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una cittadina peruviana di 29 anni, intercettata a bordo di un veicolo senza documenti d’identità e priva di un regolare titolo di soggiorno in Italia.