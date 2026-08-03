Pallavolo serie B2 f – Il Viadana debutterà il 17 ottobre in casa contro il Castel d’Azzano

Viadana La nuova stagione del Viadana prende forma con la pubblicazione del calendario del girone E. Un avvio che metterà subito alla prova il gruppo di coach Francesco Sgarbi, chiamato a confrontarsi con avversarie di valore, ma anche a dimostrare fin da subito le proprie ambizioni. L’esordio ufficiale è fissato per sabato 17 ottobre alle ore 20.30, davanti al proprio pubblico contro l’Arena Castel d’Azzano. Sarà il primo banco di prova della stagione, un appuntamento importante per partire con il piede giusto e sfruttare il calore del pubblico di casa. Sette giorni più tardi arriverà invece la prima trasferta dell’anno. Il Viadana sarà infatti impegnato a Cavriago, con palla a due alle 18.30, in una gara che si preannuncia subito impegnativa e che rappresenterà il primo test lontano dalle mura amiche. A commentare il debutto è coach Sgarbi, che sottolinea come il gruppo guardi agli impegni con grande fiducia e con la consapevolezza di poter competere contro qualsiasi avversario. «Avere Cavriago in trasferta già alla seconda giornata sarà una bella sfida – spiega – Noi riteniamo di poter essere protagonisti su tutti i campi, quindi poco importa chi affrontiamo: lotteremo per portare a casa punti in ogni occasione». Parole che raccontano la mentalità con cui la squadra si appresta ad affrontare la nuova stagione. Sabato 31 alle 18.30 altra trasferta a Formigine con la novità As Corlo Tst Impinti. Ultima giornata d’andata il 23 gennaio a Modena con lo Zerosystem. L’obiettivo è quello di costruire un’identità precisa, fatta di intensità, sacrificio e continuità, caratteristiche che dovranno accompagnare il gruppo nel corso dell’intero campionato. L’attesa, adesso, lascia spazio al conto alla rovescia. Il 17 ottobre scatterà ufficialmente una nuova stagione, con la squadra pronta a iniziare il proprio cammino davanti ai propri sostenitori. Da lì partirà un percorso che il gruppo vuole vivere da protagonista, cercando di dare continuità alle proprie prestazioni fin dalle prime uscite e confermando sul parquet le ambizioni espresse dopo la pubblicazione del calendario. Raduno il 24 agosto.