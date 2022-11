Dieci nuove piante nei giardini di via Torelli

MANTOVA La giornata dedicata alla Festa dell’Albero si è ieri tradotta in concrete attività, grazie alla piantumazione di nuovi arbusti, collegata a una serie di lavori di riqualificazione, che va a completare il rinnovo di un’intera area. Si tratta, precisamente, dei giardini di via Torelli, in Valletta Valsecchi, zona che l’amministrazione pubblica ha deciso di destinare a verde pubblico, come ieri spiegato dagli assessori comunali Andrea Murari, Nicola Martinelli e Serena Pedrazzoli.

Quattordici le nuove piante sistemate nei giardini: cinque platani, cinque tigli e quattro arbusti più piccoli portati dai Carabinieri di Mantova, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, volto alla realizzazione di un bosco diffuso in tutta Italia: ogni pianta infatti, può essere geolocalizzata e ciò consente di individuare le aree verdi che fanno parte del programma, in tutto il Paese.

I giardini sono, inoltre, oggetto di opere di miglioramento in corso: sono già state costruite la discesa che da via Torelli porta al parco e alcuni tratti della nuova ciclopedonale, che una volta completata consentirà l’ingresso ai giardini da ogni punto del quartiere. Tra gli interventi previsti nel parco si annoverano la nuova pista di Pump Track e il rifacimento dello sfioro della Fossa Magistrale da parte di AQA.

Mantova si attesta tra i centri in Italia con il maggior numero di alberi per metro quadrato. In cantiere, oltre al parco del Te, ci sono altri punti verdi. Intanto quello di Valletta Valsecchi diventerà uno spazio utilizzato per eventi e manifestazioni, dal Festivaletteratura a iniziative sportive.

Alla giornata hanno preso parte gli alunni delle classi 1A e 5A dell'Istituto "Don Mazzolari".