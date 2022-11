Calcio Serie C – Biglietti gratis all’Allianz Stadium: i tifosi del Mantova sono in fermento

Mantova Già prenotati 153 biglietti di settore ospiti per assistere alla sfida di domenica all’Allianz Stadium tra Juventus Next Gen e Mantova. Dopo il saluto a Di Carlo, quello di domenica è l’evento dell’anno. Ancor di più visto che si giocherà dove solitamente si esibisce la squadra di Allegri. Fino ad oggi la baby Juve allenata dall’ex Mantova Massimo Brambilla ha giocato le sue gare al “Moccagatta” di Alessandria. Con la pausa del campionato di Serie A, che lascia spazio al Mondiale, la società bianconera ha deciso di far disputare le gare interne della seconda squadra nell’impianto costruito sulle ceneri del vecchio “Delle Alpi”.

Per uno strano gioco del destino, il Mantova tornerà dunque dove l’11 giugno del 2006 si consumò la più grande “tragedia” sportiva dei suoi 111 anni, con la finale playoff per la Serie A persa contro il Torino. Lo scenario e la struttura dello stadio sono però totalmente differenti e faranno pensare un po’ meno a quella partita, forse. Ma le lacrime dei tifosi biancorossi si consumarono proprio lì. E molti di quei tifosi, temprati da altre amare sconfitte, saranno di nuovo in quello stadio. Questa volta per la sfida contro la Juve B. Quella delle giovani promesse, che lo scorso anno fu la vera bestia nera del Mantova: due gare spettacolari dei bianconeri allenati da Zauli, con giocatori che hanno poi calcato i campi della Serie A. Ma questo è un altro discorso. I tifosi del Mantova restano concentrati sulla loro squadra, pronti a sostenerla in ogni stadio, grande o piccolo che sia, con virgiliano orgoglio.

Dalla scorsa settimana era circolata la notizia che la Juventus potesse far entrare gratis i tifosi in modo da consentire un afflusso maggiore. Notizia poi confermata lo scorso weekend. E l’iniziativa sembra essere stata molto gradita. Sicuramente dai tifosi del Mantova, che hanno messo in moto la macchina organizzativa per partecipare a questo grande evento. I biglietti messi a disposizione dalla Juventus per il settore ospiti sono 1016, ma in realtà anche di più (vedi articolo a fianco).

E’ ancora presto, però, per quantificare i tifosi biancorossi al seguito. Con ogni probabilità si andranno a superare gli oltre 200 presenti a Vicenza. Il Ccmc partirà con due pullman e, se sarà necessario, proverà a farne anche un terzo visto che le richieste sono davvero molte. La Curva Te con un comunicato ha dato appuntamento agli ultras domenica alle ore 9 per il ritrovo alla sede dell’Associazione XXIV Marzo 1911 in Viale Campania, a Lunetta, dove alle 9.45 partirà un torpedone di auto. Insomma, per questa trasferta storica sembra esserci davvero tanto fermento.

C’è ancora tempo per prenotare i biglietti in vista della sfida di domenica pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino. Chi fosse interessato può prenotare il posto tramite l’Official Ticket Shop della Juventus al sito https://tickets.juventus.com/ it/calendar/events/. I tifosi dovranno semplicemente registrarsi con una mail e seguire le indicazioni per garantirsi un posto. Dalla società bianconera è arrivata anche la conferma circa la possibilità, per i tifosi virgiliani, sempre gratuitamente, di prenotare un posto all’Allianz Stadium per un settore diverso da quello riservato agli ospiti (saranno aperti quelli del primo anello). I biglietti del match si potranno acquistare anche domenica allo stadio.