Scoprire l’export che fa per te con la nuova guida Export digitale di Apindustria Confimi Mantova

MANTOVA “C’è bisogno di fare cultura sull’export e soprattutto di non regalare risposte facili a quesiti difficili – ha esordito Francesco Ferrari, presidente di Confimi Lombardia durante la presentazione della versione digitale della Guida all’export – oggi tutti pensano che le soluzioni, anche quelle per la salute, si trovino su internet: la nostra guida non offre risposte precotte ma gli strumenti per poter gestire la complessità degli adempimenti export”.

Il sito Guida Export 2022 è stato presentato allo Spazio Te in un incontro moderato da Giacomo Cecchin, responsabile comunicazione Apindustria, alla presenza di tutti gli autori e con la partecipazione di una trentina di aziende. E’ uno strumento digitale pensato appositamente per gli operatori delle aziende impegnati con le procedure import-export che privilegia una scrittura concreta e semplice e traduce i concetti più complessi in un linguaggio comprensibile anche a chi non avesse alcuna esperienza di commercio estero.

“Abbiamo creduto fortemente nel progetto che ha visto il sostegno di Cassa Padana e il coordinamento scientifico del prof. Antonio Di Meo – sottolinea Beatrice Dalla Ricca, referente Estero Apindustria Confimi Mantova e che ha seguito operativamente la realizzazione del progetto – la grande novità di questa seconda edizione è che abbiamo deciso di renderla digitale, consultabile 24 ore su 24 e da tutte le aziende interessate, associate e non associate, di Mantova e da tutta Italia”.

Il sito www.guidaexport.it è la seconda edizione della guida cartacea realizzata nel 2016. Oggi sfrutta il digitale attraverso esempi tratti dalla quotidianità e schemi riepilogativi per offrire sintesi e strumenti immediatamente utilizzabili dagli addetti delle aziende: tutto on-line e in continuo aggiornamento.

“Questa guida non ha la pretesa di essere un testo esaustivo ma offre un filo d’Arianna per orientarsi nel labirinto di norme, adempimenti e procedure che si trovano ad affrontare tutte le imprese che operino con l’estero – ha aggiunto il prof. Antonio Di Meo che ha curato il coordinamento del progetto e ha scritto i capitoli dedicati ai pagamenti, agli incoterms e all’assicurazione del credito – d’altra parte agli imprenditori non serve una mappa per conoscere le strade ma una bussola per avere un’indicazione sulla direzione da prendere: poi saranno loro a costruirsi un sentiero originale”.

La Guida è pensata con un indice dei capitoli che non è semplicemente una successione di argomenti ma che rappresenta una vera e propria linea guida da seguire per l’azienda che voglia approcciare i mercati stranieri. La sequenza dei capitoli è strutturata secondo la logica che dovrebbe guidare l’operatore per garantire possibilità di successo ad un progetto di internazionalizzazione e ha visto all’opera molti autori diversi, tutti professionisti con grande esperienza in materia: Melissa Alpi (trasporti), Lucia Angeli (contrattualistica), Mattia Carbognani (Tecnica doganale), Maurizio Cicciù e Simone Donati (previdenziale e mobilità internazionale lavoratori), Federico Giordano (fiscalità internazionale) e Gianfranco Lai (come prepararsi ad entrare sui mercati esteri).

La presentazione allo Spazio Te è stata la prima di una sorta di “tournée” che presenterà la guida nei distretti industriali della provincia di Mantova e in tutta Italia nelle città dove lavorano gli autori.

Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sul sito e sulle prossime tappe del tour promozionale può telefonare agli uffici dell’Associazione allo 0376221823 oppure inviare un’e-mail a estero@api.mn.it.