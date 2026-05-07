Calcio Serie B – Mantova, Frosinone, play off. E la mente corre a 21 anni fa

MANTOVA Domani il Mantova si giocherà a Frosinone le ridotte chance di approdare ai play off, con l’animo leggero di chi il suo vero obiettivo lo ha già raggiunto. Dici Mantova, Frosinone e play off, e la mente non può che correre al 29 maggio 2005. Quel giorno in terra ciociara c’era davvero in palio una promozione, ma per entrambe le squadre. Era la semifinale play off di Serie C1, gara d’andata. Si giocava al vecchio stadio Matusa (oggi divenuto parco pubblico) e i biancorossi di Mimmo Di Carlo ci arrivarono da secondi in classifica, con il Frosinone quinto staccato di 5 punti. Era la seconda volta che l’Acm si giocava la B ai play off, dopo la sfortunata doppia sfida al Como di 11 anni prima. Finì in trionfo per il Mantova del presidente Fabrizio Lori, seguito da 700 tifosi: 4-2 il risultato finale. Partenza sprint dell’Acm, a segno dopo 7 minuti con Caridi. Il Frosinone pareggia poco dopo, al minuto 11, con un rigore di De Cesare. Nuovo botta e risposta alla mezz’ora del primo tempo: al 26’ il Mantova torna avanti con Tarana, ma quattro minuti i laziali allenati da Pagliari la rimettono di nuovo in piedi con Mastronunzio. Il terzo tentativo di allungo dell’Acm è quello buono: una zuccata di Cioffi al 45’ manda i virgiliani al riposo sul 3-2. Nel secondo tempo Poggi cala il poker al 59’. Il Frosinone ha ancora mezz’ora di tempo per rientrare in partita, ma il Mantova gestisce bene il doppio svantaggio e mette un’ipoteca sulla qualificazione alla finale. Ricordiamo l’undici di partenza di quel fantastico pomeriggio in terra ciociara: Bellodi; Mezzanotti, Notari, Cioffi, Lanzara; Tarana, Spinale, Gelsi, Caridi; Graziani, Poggi. Subentrarono in corso d’opera Todea, Hubner e De Poli. Al ritorno una magia di Poggi spalancò le porte alla finale col Pavia, che il Mantova vinse in maniera esaltante sia all’andata che al ritorno guadagnandosi la seconda promozione in due anni. Per giunta in Serie B, dove l’Aciemme mancava da 32 anni.

Domani allo stadio Benito Stirpe, la posta in palio non sarà la stessa per le due squadre, visto che il Frosinone si gioca la promozione diretta in Serie A (gli basta un punto). Ma quei play off che il Mantova intravede da lontano rimandano inevitabilmente alla sfida del 2005. Per la cronaca, il match di campionato era finito 1-1. Una partita anche quella passata alla storia, perché fu rinviata di due settimane per la morte di Papa Giovanni Paolo II.

Gli altri precedenti tra Frosinone e Mantova in terra ciociara sono successivi e furono giocati in Serie B. Cinque in tutto, con i biancorossi vittoriosi in una sola occasione, il 24 gennaio 2009: fu la quarta e ultima vittoria di Costacurta versione allenatore, un 2-1 firmato da Corona autore di entrambe le reti. Si giocava ancora al Matusa. La prima e unica volta del Mantova allo stadio Benito Stirpe fu lo scorso anno (1 marzo 2025): una sconfitta per 2-1, in un periodo tutt’altro che brillante per la squadra di Possanzini. Ben altro spirito metteranno in campo domani i ragazzi di Modesto. Potrebbe non bastare, ma il prestigio dei play off val bene un tentativo.