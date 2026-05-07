Calcio Prima Categoria – Bozzolini (Dinamo Gonzaga): “Marmirolo osso duro, ma noi vogliamo vincere”

GONZAGA Dopo aver chiuso il campionato al secondo posto ed essersi messa dietro tutte le squadre mantovane, la matricola Dinamo Gonzaga, vuole continuare a stupire nei play off, inseguendo il sogno chiamato Promozione. Sabato alle 16 i ragazzi di mister Melara riceveranno al Comunale l’Union Team Marmirolo, qualificatosi al quinto e ultimo posto per gli spareggi. Ai biancorossi per passare potrebbe bastare anche un pari. «Mi aspetto una gara totalmente diversa da quelle del campionato – afferma bomber Tommaso Bozzolini – . Queste sono gare secche e che fanno storia a sé, dove ognuno dà l’anima. Mi aspetto una guerra, vincerla sarà tutt’altro che facile. Dal canto nostro però ci arriviamo bene nonostante un girone di ritorno così così. Dopo Pasqua avevamo forse staccato un po’ la spina, ma adesso siamo carichi e sicuri dei nostri mezzi. Abbiamo qualità e voglia di vincere i play off. Affrontiamo una squadra esperta e con giocatori abituati a categorie superiori. L’approccio mentale sarà fondamentale, ma anche l’intensità con cui scenderemo in campo. Penso che il Marmirolo sia una tra le favorite». Nonostante gli alti e bassi stagionali a causa di innumerevoli infortuni, la Dinamo Gonzaga è riuscita a sopperire alle mancanze con la forza del gruppo. «La nostra è stata una super stagione – spiega l’attaccante classe 2001 -. Oltre ad essere una matricola, abbiamo inserito dieci o più giocatori nuovi. Durante l’anno siamo sempre stati davanti, non ci aspettavamo di fare così bene. Aver perso con il Montirone è l’unico neo, ma loro hanno fatto un campionato a parte. Personalmente invece sono contento di aver scoperto un campionato nuovo: per me è la prima volta che disputo un girone mantovano e bresciano. Avrei potuto fare di più, peccato per l’infortunio estivo alla caviglia e lo stiramento che mi ha tenuto fuori per diversi mesi lo scorso inverno. Adesso sono carico e speranzoso di essere decisivo in questi play off».