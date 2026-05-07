Atletica leggera – Rigoletto: Cadetti e Assoluti in evidenza. Girelli show nel salto in alto

MANTOVA Fine settimana di grandi soddisfazioni per l’Atletica Rigoletto, dai giovani della categoria Cadetti fino al settore Assoluti. Sulla pista di Cremona, Luca Girelli nella gara di salto in alto, il giovane cadetto ha letteralmente dominato la pedana, valicando l’asticella a quota 1.68 metri. Una prestazione solida che gli è valsa la vittoria e che dimostra un ottimo feeling con la disciplina. Non è stato da meno Pietro Gaioni, che negli 80 metri decisi solo al fotofinish, ha conquistato un eccellente 2° posto con il tempo di 9”92. Alla sua prima esperienza sui 300 hs ha sfiorato il podio chiudendo al 4° posto in 45”01, un tempo decisamente incoraggiante per il futuro.

In uno scenario di prestigio come quello di Rovereto, in occasione del 58° Trofeo della Quercia, gli atleti del settore Assoluti hanno risposto positivamente con prestazioni di rilievo. Negli 800 metri, ottime notizie sia in campo femminile che maschile. Giulia Savioli ha gestito magistralmente la sua prova, fermando il cronometro sul nuovo record personale di 2’33”35. Tra gli uomini, Alessandro Ghiselli ha interpretato una gara di alto livello, chiudendo sotto il muro dei due minuti con un convincente 1’58”98 Giorgio Saccani, impegnato nella velocità pura ha corso con grinta chiudendo la sua prova nei 200 in 24”91, confermando lo stato di buona forma di tutto il gruppo.