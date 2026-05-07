Calcio Prima Categoria – Bellini (Marmirolo) avverte la Dinamo: “Non ci faremo sfuggire l’occasione”

MARMIROLO Una qualificazione acciuffata per i capelli all’ultimo: l’Union Team Marmirolo si giocherà il secondo turno play off contro la Dinamo, con un solo risultato a disposizione, la vittoria. I neroverdi sono riusciti ad aggiudicarsi l’ultimo posto play off battendo 3-0 il Remedello, grazie anche alla sconfitta casalinga del Porto. «In quella partita eravamo partiti con un po’ di paura – afferma Mattia Bellini, autore del tris – . Forse per l’emozione, poi però è arrivato il primo gol e la gara si è aperta. La differenza l’hanno fatta le parole dei leader e del mister che ci hanno fatto capire che era l’ultima spiaggia se volevamo giocarci le nostre chance ai play off. Sono contento anche di aver segnato; se siamo arrivati fin qui è merito di tutti. La sfida con la Dinamo? Mi aspetto una partita difficile, con tante emozioni e molto pubblico. Penso però che abbiamo dimostrato di portarcela giocare con tutti. Per come siamo fatti noi, la pressione ci aiuta a tirare fuori il meglio di noi stessi. Il pensiero che possiamo solo vincere ci darà una mano. Abbiamo disputato molte gare con paura, adesso ce la giochiamo a viso aperto a qualsiasi costo».

Dopo un percorso con alti e bassi, l’Union Team Marmirolo è riuscito a trovare la sua dimensione: «A inizio stagione puntavamo a qualcosa di più dei play off – ammette il capocannoniere della squadra -. La sorte ci ha dato questa chance e dobbiamo sfruttarla. Sono abbastanza contento del mio campionato, anche se gli obiettivi personali non mi sono mai interessati. È bello segnare gol importanti, ma lavoro per aiutare la squadra ad ottenere il massimo».

Infine Bellini elogia l’ambiente e la società Marmirolo: «È molto bello sentirsi parte di un progetto importante. A mister Petrozzi devo tanto: mi ha aiutato a crescere sia fuori che dentro il campo. Siamo sempre seguiti, la società punta sempre al massimo e non ci fai mai mancare niente. Dal canto nostro però dobbiamo dimostrare sempre quanto valiamo. In squadra, con giocatori forti come i miei compagni è un attimo perdere il posto».