Disinfestazione zanzare aree verdi pubbliche, via al quarto ciclo interventi

MANTOVA Dal 22 al 26 agosto, viene eseguito il quarto ciclo di interventi di disinfestazione contro le zanzare nelle aree verdi pubbliche, a cura del Servizio Verde di Mantova Ambiente.

Di seguito il calendario:

Lunedì 22 agosto: Bosco Virgiliano, Fiera Catena, Zona Te, Te Brunetti, Valletta Valsecchi

Martedì 23 agosto: Cittadella, Colle Aperto, Mantova Nord, Virgiliana, Gambarara, Castelletto Borgo, Lunetta Frassino, Formigosa

Mercoledì 24 agosto: Centro città (lungolaghi Mincio e Gonzaga), Fiera Catena, Valdaro

Giovedì 25 agosto: Borgo Pompilio, Belfiore, Borgo Angeli, Borgo Chiesanuova, Due Pini

Venerdì 26 agosto: Centro città (giardini e viali alberati), Lago Paiolo, Valletta Paiolo

Come funziona il trattamento? Il programma di lotta alla zanzara (lotta adulticida) è composto da cinque cicli con intervalli di 20 – 25 giorni.

Nelle aree verdi pubbliche e sulle alberature vengono eseguiti trattamenti contro gli adulti di zanzara, con impiego di prodotti a basso impatto ambientale (privi di solventi aromatici), registrati presso il ministero dell’ambiente come presidi medico chirurgici, o classificati come biocidi secondo le direttive dell’UE.

Nelle aree da trattare vengono affissi manifesti informativi sulle modalità e tempi di esecuzione. I trattamenti avvengono nelle prime ore del mattino tra l’1,00 e le 6,00 in condizioni di tempo idonee; in caso di pioggia l’intervento viene ripetuto dopo qualche giorno.

Gli interventi vengono eseguiti solo sulle aree a verde pubblico: il cittadino, da parte sua, deve adottare gli accorgimenti quotidiani per impedire la formazione di habitat ideali alla deposizione delle uova di zanzara.