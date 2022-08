Volpi: “”È una grande soddisfazione! Andrea è uno di noi!”

MANTOVA “Sono davvero contento e soddisfatto della riconferma di Andrea Dara nel nostro collegio uninominale per la Camera dei Deputati, non solo per l’amicizia e la comune attività amministrativa che ci legano, ma soprattutto per il chiaro valore politico che rappresenta.

Andrea è stato un ottimo deputato nella passata Legislatura, con il suo lavoro in importanti commissioni e in quello di grande responsabilità in Commissione Antimafia e soprattutto è stato un grande valore aggiunto per la nostra provincia e per i nostri comuni, sempre presente, attivo e fattivo, con tutti e per tutti, senza distinzione di collocazione politica, come tanti sindaci di centrosinistra hanno constatato e apprezzato. Averlo nuovamente a Montecitorio è per tutti noi una garanzia e una certezza!”.

Commenta così Enrico Volpi, Sindaco di Castiglione delle Stiviere, la ricandidatura per il centrodestra unito alla camera nel collegio uninominale mantovano di Andrea Dara. E conclude:”Andrea è davvero uno di noi. Essendo vicesindaco e apprezzatissimo Assessore a Castiglione, rappresenta l’espressione viva della nostra cultura di buongoverno dei nostri comuni. Tutti noi, Sindaci e Amministratori pubblici del centrodestra e civici, saremo in prima linea al suo fianco per vincere questa fondamentale sfida per l’Italia e per i nostri territori!”.