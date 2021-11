Donne, politica, lavoro e vita: la ministra Elena Bonetti e Livia Turco a Mantova il 13 novembre per un confronto sul ruolo delle donne nella vita pubblica

MANTOVA Continuano le attività del comitato mantovano per il centenario della nascita di Nilde Iotti, con lo scopo di sensibilizzare la nostra comunità sul ruolo e l’importanza delle donne nella sfera pubblica. Due figure di spicco della politica italiana saranno a Mantova il 13 novembre: la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti e la presidente della Fondazione Nilde Iotti, Livia Turco, coordinatrice del gruppo “Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza” presso il Ministero del Lavoro. L’incontro, alle 20.45 al Conservatorio di Mantova, sarà aperto da Chiara Sortino, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Mantova, e prevede anche un saluto di Maria Zuccati presidente onoraria del comitato. Le ospiti avranno modo di delineare il ruolo delle donne fra politica, lavoro e vita personale dalla Costituzione fino all’attuale Piano per la ripresa e la resilienza. L’incontro sarà moderato dalla studiosa Daniela Ferrari presidente dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea. L’evento si svolgerà in presenza, è gratuito con obbligo di green pass. Evento organizzato grazie al contributo di Comune di Mantova e Coop Allenza 3.0 e con il patrocinio della Provincia di Mantova.

Il comitato mantovano per il Centenario della nascita di Nilde Iotti nasce nell’ambito del centenario 1920/2020 per ricordare Nilde Iotti, un’importante protagonista della storia italiana del Novecento. Ha come obiettivi promuoverne la conoscenza soprattutto tra i giovani, valorizzare l’attualità del suo pensiero, con particolare riferimento alle criticità che ancora permangono nella condizione femminile e favorire momenti di confronto e riflessione pubblica sul tema politica e genere. Attualmente composto da Anpi provinciale, Arci Mantova, Auser provinciale, Cooperativa Centro Donne, Cgil Mantova e Uil Mantova-Cremona, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e Fondazione di Scuola Alta Formazione Donne di Governo, sostenuti dal Comune di Mantova e dalla Fondazione Nilde Iotti. Il comito gode del patrocinio del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova e della consigliera di Pari Opportunità di Mantova. La presidenza onoraria del comitato è stata affidata a Maria Zuccati.

L’assessore Chiara Sortino sottolinea la scelta del Comune di Mantova di entrare a far parte del Comitato fin dal principio, con una collaborazione fattiva e concreta, in quanto riconosce nella figura di Nilde Iotti un’importante colonna della storia repubblicana. “L’auspicio è che queste iniziative contribuiscano a costruire una memoria pubblica ricca non solo di importanti figure maschili, ma anche femminili, cosa che ancora oggi succede di rado. Inoltre confidiamo che questi incontri di condivisione e di riflessione possano essere accolti dalla cittadinanza come un’occasione utile di confronto su questioni ancora aperte riguardanti la condizione femminile. La presenza della Presidente Turco e della Ministra Bonetti a Mantova rappresenta un’opportunità politica di dialogo e scambio che parte dalla storia, segna il nostro presente e ci permette di guardare al futuro.”

Il centenario ha già organizzato la presentazione della biografia di Nilde Iotti a cura di Luisa Lama il 29/12/2020 in streaming, la prima a Mantova del film “Il tempo delle donne” del regista Peter Marcìas il 2 agosto presso l’arena estiva di San Sebastiano in collaborazione con il Cinema Ariston e l’incontro con la prof.a Annarosa Buttarelli il 7 ottobre 2021 all’Arci Tom, il cui video è ancora possibile vedere sulle pagine facebook di Arci Mantova, Cgil Mantova, Centro Donne Mantova e Fondazione Nilde Iotti.