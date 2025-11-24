Doppia sbronza per una 19enne e una 55enne

MANTOVA Sbronza intergenerazionale, se così vogliamo definirla, quella per la quale una ragazza di 18 anni e una donna di 55 sono state soccorse da un’ambulanza nei pressi della discoteca Mascara e portate in ospedale. L’intervento è avvenuto alle 2.30 di ieri. Le due (madre e figlia o semplici compagne di sbronza?) sono crollate sotto gli occhi delle persone con cui stavano trascorrendo la serata e viste le condizioni in cui versavano qualcuno ha pensato che per entrambe la cosa migliore fosse di finire la nottata in ospedale. Così sul posto è intervenuta un’ambulanza di Porto Emergenza che le ha trasportate al pronto soccorso del Poma dove sono state sottoposte alle cure del caso, per essere infine dimesse in mattinata, una volta smaltiti i fumi dell’alcol. Quello dell’abuso di alcolici è un problema che riguarda varie fasce d’età, come conferma quest’ultimo caso, e colpisce in particolare persone di sesso femminile soprattutto tra le fasce d’età più giovani.