Tennis tavolo Serie A1 maschile – L’Alfa Food piega il Servigliano (3-1) e aggancia la vetta

BAGNOLO SAN VITO L’Alfa Food Bagnolese non si ferma. Nella quinta giornata, davanti al suo pubblico, ha battuto per 3-1 la Virtus Servigliano e ha raggiunto al comando il Tennistavolo Sassari, che ha vinto 3-2 col Marcozzi, incassando quindi solo 2 punti.

ALFA FOOD-SERVIGLIANO 3-1

Mihai Bobocica-Enzo Angles 2-3 (11-6, 11-7, 9-11, 3-11, 7-11); Hampus Soderlund-Daniele Pinto 3-0 (11-6, 11-6, 11-8); Jordy Piccolin-Giacomo Izzo 3-2 (9-11, 11-9, 9-11, 11-8, 11-5); Hampus Soderlund-Enzo Angles 3-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-2)

ALFA FOOD BAGNOLESE Mihai Bobocica, Rafael De Las Heras, Tommaso Giovannetti. All.: Cristina Semenza.

VIRTUS SERVIGLIANO Enzo Angles, Daniele Pinto, Giacomo Izzo.

ARBITRO Caterina Faragò.