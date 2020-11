GRAZIE – Da questa mattina dalle 9, 23 novembre, è iniziato il servizio drive through a Grazie. Diverse le persone, che su appuntamento, si sono recate nell’area camper allestista per l’occasione con tende da campo, per procedere con il tampone. Il prelievo, solo su prenotazione, andrà a avanti fino alle 15 per poi ricominciare domani. Oggi sono attese 100 auto.