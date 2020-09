Droga dalla Basilicata: eseguito a San Giorgio uno dei 37 arresti per l’operazione Narcos

MANTOVA I carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno sgominato nell’ambito dell’operazione Narcos un’associazione associazione finalizzata al narcotraffico, che agiva armata e con metodo mafioso che controllava diverse “piazze di spaccio” su diversi comuni della provincia di Matera e di Potenza.

A conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, il gip ha emesso 37 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere, 15 ai domiciliari e 14 obblighi di dimora eseguite questa mattina. Uno di quasti provvedimenti restrittivi è stato eseguito nel comune di San Giorgio-Bigarello.

Le indagini, hanno consentito di acquisire gravi indizi di reato in ordine alla esistenza ed operatività di un gruppo criminale- guidato da Angelo Calvello, soggetto collegato alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, presente nel materano – particolarmente attivo nel traffico di stupefacenti, costituito da numerosi sodali (di cui molti armati) ed una fitta rete di affiliati, che controllava diverse “piazze di spaccio” su diversi comuni della provincia di Matera e di Potenza, nei quali esercitava, con modalità monopolistiche, lo spaccio di stupefacenti, imponendosi sul territorio e nel contesto criminale con forza e capacità d’intimidazione, anche contrapponendosi, in virtù della propria “forza militare”, ad eventuali ingerenze di terzi gruppi criminali.

Gli arresti di oggi completano l’indagine che lo scorso 24 febbraio aveva portato al fermo di altri 16 indagati.

Nel corso delle indagini sono stati effettuati sia numerosi sequestri di cocaina, eroina, hashish, nonché di droghe sintetiche del tipo metacetilmorfina che l’arresto in flagranza di reato di 8 degli odiemi indagati per spaccio di stupefacenti.

Le misure sono state eseguite in diversi comuni del territorio lucano e nazionale, ed in particolare nei comuni di Stigliano, Aliano, Accettura, Ferrandina, Tursi, Scanzano Jonico, Matera, Craco Montalbano Jonico, Gorgoglione, Potenza, Corleto Perticara, Sant’Arcangelo, Missanello, Milano, Cesano Boscone, Castelfranco Veneto , San Giorgio Bigarello e Campegine.