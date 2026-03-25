Drone e 20 agenti per il blitz alla Virgiliana della Locale: droga e tre persone scoperte nelle villette

Lo scorso martedì 24 marzo, alle prime luci dell’alba, la Polizia Locale di Mantova, con oltre 20 operatori, ha effettuato un blitz in località Virgiliana, presso la lottizzazione “Tenca Sforni”. L’intervento è stato programmato ed eseguito dopo le numerose segnalazioni di cittadini residenti nel quartiere che lamentavano la presenza di persone sospette in alcune abitazioni fatiscenti della lottizzazione. Gli agenti di Viale Fiume, che hanno cinturato l’intera area, monitorandola dall’alto mediante l’utilizzo di un drone, hanno rinvenuto, all’interno di due distinte villette dismesse e fatiscenti 3 persone. In una dimoravano due persone: una ragazza di 22 anni italiana assieme ad un nordafricano di 27 anni, entrambi senza fissa dimora. La ragazza è stata trovata in possesso di 3 grammi circa di sostanza stupefacente di tipo “Crack”, immediatamente sequestrata. Entrambi sono stati accompagnati presso il gabinetto scientifico della Questura di Mantova per il fotosegnalamento. Al 27enne, un nordafricano, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti, veniva notificato l’ennesimo provvedimento di espulsione. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura di Mantova quale assuntore di sostanza stupefacente. All’interno della seconda villetta occupata era presente un 45enne, anche lui già noto per i numerosi precedenti penali, il quale veniva accompagnato presso il Comando di Viale Fiume per la identificazione e successivamente rilasciato.