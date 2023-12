Due ragazzini di 14 anni denunciati per un furto da 6 euro

MANTOVA Uno ha rubato una tavoletta di cioccolata, l’altro un chewing-gum. Costo totale della refurtiva: 6 euro, ma questo furtarello è costato la denuncia per due ragazzi di 14 anni. E’ successo sabato pomeriggio nel supermercato Carrefour di piazza Cavallotti. I due ragazzini hanno cercato di superare le casse senza pagare il maltolto ma sono stati scoperti e quindi bloccati in piazza 80° Fanteria dove stavano cercando di allontanarsi, e quindi consegnati agli agenti della Volante intervenuti sul posto. Inevitabile per i due la denuncia alla procura presso il Tribunale dei Minori di Brescia. I due ragazzini sono poi stati affidati ai genitori.