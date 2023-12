Furto da 6mila euro in un’abitazione di San Silvestro

SAN SILVESTRO (Curtatone) Era fuori casa quando alle 15 di ieri sul suo cellulare è scattato l’allarme intrusione. La proprietaria dell’abitazione, una donna che abita a San Silvestro di Curtatone ha subito allertato la questura che ha inviato sul posto un equipaggio della Volante. Nonostante la rapidità dell’intervento, però, non è stato possibile evitare il furto. Secondo una prima stima, i ladri, entrati forzando una finestra, hanno portato via oro e preziosi per un valore di circa 6mila euro.