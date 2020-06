Ecatombe in A22: due morti in tre incidenti tra Mantova Nord e Pegognaga

MANTOVA Due vittime in tre distinti incidenti. Questo il pesantissimo bilancio di quanto avvenuto questa mattina lungo la corsia Sud dell’A22 tra i caselli di Mantova Nord e Pegognaga. A Mantova Nord, dove attulamente è chiuso l’accesso in direzione Sud. Qui si sono verificati due distinti incidenti che hanno visto coinvolti dei mezzi pesanti. In uno di questi ha perso la vita un autotrasportatore che dalle prime informazioni sarebbe residente nel Milanese. Tra Mantova Sud e Pegognaga l’altro incidente con una vittima. In questo caso si tratta di un’auto che ha tamponato un camion. La vittima, sempre secondo le prime informazioni sarebbe una donna che era al volante dell’auto. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia Stradale. Code chilometriche e uscita consigliata a Mantova Nord per chi viaggia in direzione Sud. (Notizia in aggiornamento)



Aggiornamento.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 9.45 al chilometro 266 in direzione Sud fra Mantova Sud e Pegognaga, dove un’auto ha tamponato un camion. Deceduta la persona al volante dell’autovettura.

Alle 10.48 al chilometro 258 Sud tamponamento a catena fra tre autoarticolati. Fertiti i conducenti dei mezzi pesanti coinvolti.

Alle 11.11 al chilometro 257 Sud tamponamento furgone e Tir. Deceduto il conducente del furgone.

Aggiornamento ore 14

Situazione in via di risoluzione per quel che riguarda la viabilità lungo la corsia Sud dell’A22 a seguito degli incidenti di questa mattina. Si segnalano ancora incolonnamento fra i caselli di Nogarole Rocca e Mantova Nord.

L’incidente delle 10.48 è avvenuto al chilometro 262 Sud sul ponte autostradale sul Mincio nel territorio comunale di Bagnolo San Vito. La vittima dell’incidente delle 11.11 è un 25enne bresciano.