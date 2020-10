Economia Circolare a Mantova: imprese e competenze unite per il futuro

MANTOVA Il territorio mantovano conferma la propria vocazione circa le tematiche riguardanti l’ideazione e la progettazione del futuro che oggi trovano nell’Economia Circolare una delle principali sfide. Questo nuovo modo di concepire il sistema economico punta, infatti, alla realizzazione di modelli economici in grado di autorigenerarsi garantendo da una parte opportunità occupazionali e, dall’altra, sviluppo all’insegna dell’ecosostenibilità. Dopo i difficili mesi del lockdown, PromoImpresa – Borsa Merci, azienda speciale della Camera di commercio di Mantova, grazie alla sinergia con il Comune di Mantova all’interno dello sviluppo di Mantova Hub, promuove un Hackathon realizzato con l’obiettivo di individuare soluzioni creative secondo logiche proprie appunto dell’Economia Circolare. L’iniziativa vuole guardare ad un possibile futuro sostenibile assieme a istituzioni, imprese e professionisti con l’idea che siano proprio le realtà che operano nell’economia reale i primi agenti in grado di portare novità innovative nell’ambito dell’Economia Circolare, traendo allo stesso tempo dall’utilizzo di nuovi modelli innovativi l’occasione di una crescita a livello di efficienza e di competitività all’interno dei vari mercati di riferimento. L’iniziativa assume ulteriore importanza anche in relazione al fatto che si tratta di uno dei primi Hackathon cittadini dopo il lockdown che ha, purtroppo, bloccato temporaneamente i molti eventi di progettazione che avevano già contraddistinto il territorio mantovano negli ultimi anni. L’Hackathon “Circular Economy – Climathon 2020” si inserisce all’interno del progetto “Mantova: Laboratorio territoriale diffuso per l’innovazione e l’occupabilità” sostenuto da Fondazione Cariverona In attesa di selezionare i partecipanti all’hackathon che potranno candidarsi entro il 30 novembre sul sito https://ltomantova.it/, importanti realtà imprenditoriali del territorio si preparano a sottoporre le loro sfide di innovazione ai team partecipanti.