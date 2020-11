Rugby giovani – Simone Brisighella (Viadana) convocato dall’Accademia Federale a Milano

VIADANA Simone Brisighella è stato convocato dalla Federugby per il Centro di formazione permanente dell’Accademia Federale a Milano. La selezione è stata effettuata tra sei regioni italiane e Simone è stato scelto con altri ventisette ragazzi. Vive e studia all’interno dell’Istituto Leone XIII del capoluogo meneghino ed effettua allenamenti tutti i giorni nel campo all’interno della scuola. E’ seguito da un preparatore atletico e tecnici federali e il venerdì torna a casa per giocare nell’U18 Elite del Viadana. Simone comincia a giocare a rugby a 5 anni e mezzo nel Valeggio sul Mincio dove nasce la passione per questo sport: dopo tre anni si convince ad andare a giocare nel Viadana, dove ora milita nell’Under 18. Dagli otto anni sino ad oggi (16 anni) gioca in tutte le under giallonere. Afferma il papà Andrea, dirigente del team rivierasco: «Per Simone è stata una notizia bellissima e grazie a questa esperienza potrebbero aprirsi un bel po’ di porte in futuro per lui nell’ambito del rugby. Grazie alla sua passione profonda e tenacia, non è mai mancato ad allenamenti e palestra: il merito va anche al Valeggio che l’ha introdotto nel mondo della palla ovale e soprattutto al Viadana che lo ha fatto crescere atleticamente e tecnicamente. L’esperienza è dura, ma lo sento contento: era un suo sogno poter arrivare in Accademia federale».