Educazione alla legalità: i Carabinieri hanno incontrato gli studenti dell’istituto Pitentino

MANTOVA Proseguono gli incontri dedicati all’anno scolastico 2025/2026 promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova negli istituti scolastici del territorio, con l’obiettivo di diffondere tra gli studenti la cultura della legalità ed il rispetto delle regole.

Giovedì 11 dicembre, per il primo di due incontri in programma all’Istituto Tecnico Economico Statale “A. Pitentino” di Mantova, gli alunni delle classi 1B AFM, 1D AFM, 1E AFM hanno incontrato il Capitano Giovanni Vignola, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova, accompagnato dal Carabiniere Sara Tagliaferri della Stazione di Cremona. L’incontro si è svolto alla presenza della prof.ssa Federica Ferri, del prof. Diego Del Ferraro e delle collaboratrici del Dirigente prof.sse Angela Compagnoni e Laura Gualtieri.

Durante la mattinata i Carabinieri hanno guidato i 70 studenti raccolti nell’aula magna della scuola, in una riflessione sul valore del rispetto della legge e sull’importanza di sviluppare un’autentica etica della responsabilità, elementi fondamentali per contrastare comportamenti illeciti e costruire una sana convivenza civile.

Attraverso supporti didattici e contributi video, sono stati illustrati i compiti quotidiani dell’Arma al servizio della collettività, con un approfondimento dedicato al tema scelto per la giornata: bullismo e cyberbullismo. Molto apprezzata dai ragazzi la testimonianza di un atto di bullismo accaduto qualche anno fa, raccontato dal Carabiniere Sara Tagliaferri, che ne fu vittima quando era studentessa, sottolineando l’importanza di averne parlato subito con insegnanti e genitori, interrompendo così le prepotenze subite.

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse, ponendo numerose domande e condividendo dubbi ed esperienze. Tra le curiosità emerse, molti ragazzi hanno chiesto anche informazioni su come intraprendere la carriera nell’Arma dei Carabinieri. Il Capitano Vignola ha quindi illustrato le modalità di accesso ai diversi ruoli — Carabinieri, Marescialli e Ufficiali — fornendo indicazioni sui requisiti richiesti, sui percorsi formativi e sulle relative scuole di formazione.

L’Arma, da sempre impegnata nella promozione di iniziative culturali rivolte ai più giovani, ha favorito un dialogo diretto e costruttivo, arricchito da riferimenti normativi, casi pratici ed esperienze personali, per avvicinare i ragazzi ai valori della legalità e al senso delle istituzioni.

In vista delle festività natalizie, i Carabinieri hanno inoltre sensibilizzato gli studenti sui pericoli legati all’uso improprio di petardi e materiale pirotecnico, ricordando come perfino i fuochi apparentemente innocui possano causare gravi danni e innescare incendi, invitandoli quindi alla massima prudenza.

A conclusione dell’incontro, la dirigente scolastica, prof.ssa Arianna Chinetti, ha espresso gratitudine ai Carabinieri per la disponibilità e per il valore formativo dell’iniziativa. Il Capitano Vignola ha infine donato all’Istituto il Calendario Storico dell’Arma 2026, augurando agli studenti impegno e determinazione nel loro percorso scolastico.