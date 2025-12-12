Non poteva detenere armi ma aveva in casa la doppietta del padre: 62enne denunciato dai carabinieri

SERMIDE E FELONICA Non poteva più detenere armi e munizioni, a seguito del provvedimento di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Mantova nel lontano 2018 a seguito di alcune denunce a suo carico. All’epoca i Carabinieri avevano anche sequestrato una pistola al soggetto, legalmente detenuta dallo stesso.

I Carabinieri della Stazione di Sermide, nei giorni scorsi, a seguito di accertamenti, hanno perquisizione domiciliare nell’abitazione del soggetto in questione, un 62nne del luogo, rinvenendo un fucile da caccia tipo doppietta, calibro 12, e 26 cartucce dello stesso calibro.

Quanto rinvenuto dai militari apparteneva in vita al padre del soggetto, persona deceduta nel 2012. Il 62nne, a seguito del decesso del padre, non aveva mai denunciato il possesso del fucile.

Quanto rinvenuto a seguito della perquisizione è stato sottoposto a sequestro penale, ed il soggetto è stato deferito dai Carabinieri di Sermide all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto, responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni, nonché per l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità.