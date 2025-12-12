Carico di maiali si ribalta a Castellucchio, una trentina i capi tra morti e abbattuti

CASTELLUCCHIO Incidente questa mattina verso le 11 a Castellucchio in via Roma all’altezza rotonda della Statale 10, dove si è ribaltato un trattore agricolo che stava trasportando un carico di maiali macroni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Bozzolo, unitamente alla Polizia Provinciale e servizio veterinario Ats Val Padana, nonché i Carabinieri Forestali. I maiali trasportati risultano 242, di cui una trentina a seguito del ribaltamento sono morti o sono stati abbattuti da personale Ats a seguito di gravi lesioni. Il rimanente degli animali (illesi) è stato recuperato.