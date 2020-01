Ezio Zani a capo di Parma 2020

MANTOVA Un pezzo di “Mantova capitale 2016” si riversa a Parma, nuova “capitale italiana della cultura 2020”. A capo dell’apposito comitato parmense è stato designato l’avvocato Ezio Zani, già sindaco di Marcaria, che nell’organismo organizzatore avrà, parole sue, la funzione di “uomo macchina”. Un incarico ricevuto in parte grazie ad Amedeo Palazzi, responsabile delle comunicazioni della città emiliana, e in parte grazie all’amicizia personale con il sindaco Federico Pizzarotti.

Tale incarico, spiega Zani, sta a scavalco fra la consulenza, l’assistenza direzionale e la procura notarile: «Mi occuperò di contratti e sponsorizzazioni per conto di questo comitato privato, cui partecipano il Comune, gli industriali, l’associazione “Parma io ci sto”, di cui è direttrice Giovanna Usvardi, figlia dell’indimenticabile sindaco Gianni. Attraverso me passeranno pagamenti, acquisti, eventi, fra cui un incontro con Oliviero Toscani… Un giro d’affari da 4 milioni».