Calcio 1ª Categoria – Il Porto vola col ritrovato bomber Giarruffo

Porto Mantovano Sembrava dovesse interrompere la sua carriera calcistica per motivi di lavoro. Poi, le cose sono cambiate e Marco Giarruffo è tornato a pieno servizio nell’organico del Porto. Domenica l’attaccante classe 1997 ha segnato una tripletta, nel poker al Gonzaga: «Mi ero preparato bene per il rientro in campo. Sono felicissimo per questa tripletta – dice -, spero sia una tappa del percorso di risalita della squadra. Con mister Merlin, noi punte abbiamo ritrovato l’efficacia che forse prima ci è mancata. Il suo gioco permette alla squadra di rimanere corta, mi trovo a meraviglia». Primo tris in carriera: «Non avevo mai segnato un tre gol nella stessa partita: ricordo una doppietta in Eccellenza con la Castellana e una in Prima con la Poggese. Sono arrivato in doppia cifra: cinque in campionato e cinque in Coppa, spero di proseguire su questa strada. E vorrei aiutare il Porto: ad inizio stagione pensavamo di essere da play off, e invece abbiamo avuto una flessione in autunno davvero inaspettata. Ma le nostre qualità stanno piano piano emergendo». Ora c’è il Pralboino, un bel banco di prova: «Non temiamo i bresciani, e non mi sento di dire nemmeno che non ci sia nulla da perdere – osserva Giarruffo -. Nel girone d’andata abbiamo visto che nessuna squadra ci è superiore, quindi dobbiamo prendere coscienza dei nostri mezzi e cercare il risultato. Passo dopo passo, siamo in grado di risalire».