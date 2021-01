Famiglia, Mazzali (Fdi): Abbiamo donato latte per bambini alle associazioni di aiuto alla vita di alcune province

MANTOVA “Purtroppo molte famiglie non possono permettersi il latte in polvere per bambini, soprattutto in questo periodo in cui molte persone sono state messe in ginocchio dalla pandemia, dalla cassa integrazione e dalle chiusure dei loro esercizi. Per questo ho voluto organizzare una donazione in alcune zone della Regione, attraverso i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che hanno consegnato i pacchi alle associazioni.

Nella zona del Pavese le scorte sono andate alle associazioni che aiutano le famiglie a Pavia, Voghera e Stradella, grazie ai nostri amministratori Anna Zucconi, Federico Taverna e Dino Di Michele. A Monza e Brianza la Protezione Civile di Concorezzo ha distribuito il latte alle associazioni di aiuto alla vita di Concorezzo, Vimercate, Agrate Brianza, Varedo, Giussano e Lissone. La Protezione Civile Unione Nord Lodigiano ha donato i pacchi alla Caritas di Montanaso, Paullo e ai centri di aiuto alla vita dei comuni dell’Unione. A Piadena (Cr) il sindaco Priori e l’assessore De Cesare si sono appoggiati al banco alimentare del comune e alla caritas per consegnare quasi sessanta chili di latte Mellin. Gianpaolo Natali ha portato le scorte nella provincia di Brescia. Ringrazio il Lions Club Bergamo Host, nella figura del past president Pieratonio Bombardieri, che ha donato il latte.

Ringrazio tutti i rappresentanti di Fratelli d’Italia che hanno risposto velocemente alla chiamata: appena hanno saputo che si potevano aiutare famiglie in difficoltà con un bene di prima necessità così importante si sono precipitati a dare una mano. Il nostro lavoro sul territorio passa anche da questo”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia