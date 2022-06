Direzione sanitaria, cambio al vertice

MANTOVA È Alessandro Malingher, 52 anni, il nuovo direttore sanitario di Asst Mantova. Il medico subentra alla collega Simona Bellometti, in pensione dal primo giugno. Malingher – laurea al San Raffaele e specialità in oncologia all’Istituto Tumori di Milano – proviene da Ats della Val Padana, dove dal 2019 ha operato nell’ambito del Dipartimento programmazione, accreditamento, acquisto e controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, dapprima come dirigente e poi in qualità di direttore di struttura complessa.