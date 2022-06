Fermati con arnesi da scasso e refurtiva: denunciati dalla Polizia

MANTOVA Nella mattinata di ieri giungeva alla Centrale Operativa della Questura una telefonata da parte di un cittadino che segnalava un’autovettura sospetta, con tre uomini a bordo, nei pressi del Cimitero di Gazzo Bigarello.

Gli Agenti della “Volante” giunti sul posto individuavano, immediatamente, l’auto sospetta e procedevano all’identificazione dei tre sospetti che, in quel momento, erano intenti ad osservare un punto preciso tra la vegetazione incolta di un campo agricolo adiacente al Camposanto.

I tre uomini, di età compresa tra 24 ed i 34 anni, non riuscivano a dare una valida spiegazione ai poliziotti che, insospettitisi, procedevano ad un’ispezione tra le sterpaglie rinvenendo, a pochi metri di distanza, un sacchetto contenente numerosi valori bollati. Gli Agenti, quindi, procedevano alla perquisizione personale dei tre individui estesa all’autovettura, nella quale venivano rinvenuti arnesi da scasso ed altro materiale riconducibile ai valori bollati rinvenuti nel campo, merce successivamente riconosciuta come provento di un furto con scasso avvenuto nottetempo in una tabaccheria della zona.

I tre soggetti venivano accompagnati in Questura e al termine degli atti di Polizia Giudiziaria sono stati denunciati in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e per il possesso di arnesi da scasso.