Questura. La dottoressa Elena Gola nuovo dirigente della Divisione Polizia di Amministrativa e Sociale

MANTOVA Nuovo arrivo in Questura: è il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Elena Gola. Laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino, nel 2002 al termine del corso di formazione per Commissari, venne assegnata alla Questura di Vercelli ove ha dapprima diretto l’Ufficio Immigrazione e successivamente la Digos.

Nel 2008 fu trasferita alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Alessandria in qualità di Direttore dell’Ufficio Studi al quale, subito dopo, si è aggiunto l’incarico di Vice Direttore dell’Istituto Scolastico.

Promossa primo Dirigente, dal 1° giugno scorso è stata assegnata alla Questura di Mantova ove ricoprirà l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Nell’accogliere la nuova Funzionaria, il Questore di Mantova Giannina Roatta ha formulato i suoi migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle Istituzioni mantovane.