Festa di Piazze: tre serate di musica, teatro e danza

MANTOVA E’ stato messo a punto il programma di Festa di Piazze 2026, la rassegna di musica, teatro e danza che si tiene in città per il sesto anno consecutivo e che inizierà il 21 luglio alle 21 in piazzale Mondadori, per poi proseguire l’11 agosto in piazza Aliprandi e il 25 agosto in piazza Cavallotti. I tre martedì di intrattenimento sono stati organizzati dall’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani in collaborazione con il Comune di Mantova.

Gli eventi sono stati presentati ieri nella sede Municipale di via Roma dal sindaco Andrea Murari e dall’esponente degli Amici di Palazzo Te Speranza Galassi. “Le piazze sono il cuore della vita di una città e, quando si riempiono di cultura, musica, spettacolo e incontri, diventano ancora più vive – ha evidenziato Murari -. La sesta edizione di Festa di Piazze, che il Comune di Mantova sostiene fin dalla sua nascita, rinnova questo spirito portando gli appuntamenti in tre nuovi luoghi della città che saranno restituiti alla comunità. Gli spazi che appartengono alla nostra quotidianità diventano luoghi di partecipazione e condivisione. Grazie agli organizzatori, alle associazioni, agli artisti e a tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa”.

Nel primo appuntamento del 21 luglio, in piazzale Mondadori, tra Esselunga e la profumeria EB, in apertura interverrà il sindaco Murari, subito dopo parlerà la Conservatrice dei Musei Civici Roberta Piccinelli che si soffermerà su “I dipinti di Zandomeneghi e Spadini a Palazzo Te: un meraviglioso dono di Mondadori alla città”. Seguirà la pièce “Il merlo”, a cura dell’Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani” dove saranno gli attori a farsi burattini. Gli interpreti vestiranno i panni di Sandrone, Fasolino e Carolina in omaggio a Francesco Campogalliani. Lo spettacolo sarà introdotto da Francesca Campogalliani che mostrerà i burattini autentici del nonno Francesco. I protagonisti saranno Daniele Pizzoli “Sandrone”, Gilberto Valle “Fasolino” e Antonella Farina “Carolina”. La regia è di Aldo Signoretti. Le serate saranno gratuite.