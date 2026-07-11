Roverbella: per il nido di Malavicina si avvicina la fine dei lavori

ROVERBELLA Il Comune di Roverbella investe nel futuro delle sue famiglie e per fare ciò per dal nuovo asilo nido: “Il Nido dei Folletti” di Malavicina. Ieri mattina gli assessori Nicolò Andrione e Filippo Nobis, unitamente alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Antonia Riccò e alla responsabile di progetto Isaela Sanguanini, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori e programmare la posa dei nuovi arredi, prevista nel corso del prossimo mese di agosto.

«Le sensazioni sono davvero straordinarie: – affermano i due assessori – ambienti luminosi, moderni, accoglienti, progettati con le più avanzate soluzioni tecnologiche e pensati per offrire ai nostri bambini uno spazio sicuro, stimolante e ricco di opportunità per crescere, imparare e socializzare. Ma questo nuovo nido rappresenta molto più di un edificio. È un investimento concreto – proseguono – nel futuro della nostra comunità e un servizio fondamentale a sostegno delle giovani famiglie, che contribuirà a rendere più semplice la conciliazione tra vita familiare e lavoro, offrendo un aiuto prezioso soprattutto alle giovani donne e ai genitori che ogni giorno affrontano con impegno le sfide della quotidianità»

Con il “Nido dei Folletti” Roverbella conferma la propria volontà di essere un Comune che guarda avanti, che investe nelle persone e che costruisce servizi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita. Tra poche settimane, una volta completati gli ultimi interventi, sarà organizzata un’inaugurazione aperta a tutta la cittadinanza per condividere insieme questo importante traguardo.

“Nel frattempo – ribadiscono Andrione e Nobis – rivolgiamo un invito a tutte le giovani famiglie interessate: contattate l’Ufficio Scuola del Comune per ricevere tutte le informazioni e procedere con le iscrizioni. Chiediamo inoltre a tutta la nostra comunità di aiutarci a diffondere questa opportunità».