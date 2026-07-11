Scontro all’incrocio a Bagnolo San Vito: cinque feriti, coinvolti anche due bambini

BAGNOLO SAN VITO – Momenti di grande paura nella serata di ieri, venerdì 10 luglio nel territorio comunale di Bagnolo San Vito per un incidente stradale che ha visto coi8nvolti anche due bambini. Intorno alle ore 21, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due autovetture si sono scontrate violentemente all’altezza dell’intersezione stradale tra via Giacomo Matteotti e via Gramsci.

Il bilancio definitivo del sinistro è di cinque persone coinvolte, tra cui un intero nucleo familiare con due bambini piccoli.

La dinamica e i feriti

A bordo della prima vettura viaggiava una famiglia composta da padre, madre e due bambini rispettivamente di 4 e 9 anni. Alla guida del secondo veicolo si trovava invece una donna di 52 anni. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente duro, allarmando immediatamente i residenti della zona che hanno allertato i soccorsi.

La macchina dei soccorsi

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova ha inviato sul posto in codice rosso la prima partenza della Centrale con un’Autopompa Serbatoio (APS). I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli incidentati e l’intera area dell’incrocio, collaborando attivamente con il personale sanitario per estrarre gli occupanti dagli abitacoli.

La centrale del 118 ha dispiegato tre ambulanze: due equipaggi della Croce Verde e uno del Soccorso Azzurro . Dopo le prime cure e la stabilizzazione dei feriti sul posto, la conducente di 52 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Carlo Poma di Mantova per gli accertamenti clinici del caso.

Rilievi e viabilità

I rilievi di legge e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati a una pattuglia dei Carabinieri, giunta sul luogo dell’incidente poco dopo lo scontro. I militari si sono occupati anche della gestione della viabilità stradale, rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi dalla carreggiata.