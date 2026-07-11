Atletica leggera – Mantova capitale della corsa a ostacoli: al via il Campionato Europeo 400 metri

MANTOVA I riflettori dello sport continentale si accendono sul Campo Scuola Tazio Nuvolari, teatro fino a domani dei Campionati Europei OCR 400 metri 2026 (Obstacle Course Race). La manifestazione, organizzata sotto l’egida della federazione internazionale ed europea con la stretta regia della FIOCR (Federazione Italiana OCR), porta Mantova i migliori interpreti di una disciplina in forte ascesa. Presenti circa 400 atleti da 21 Nazioni, ma occhi puntati soprattutto sulla Nazionale italiana. Non si tratta della classica corsa ad ostacoli dell’atletica, ma di una sfida di pura potenza, velocità e destrezza acrobatica. Sullo storico anello mantovano è stato allestito un tracciato di 400 m con oltre 10 ostacoli strutturali: muri da scavalcare, corde, instabili sospensioni e multirig da superare unicamente con la forza delle braccia. Un format ad altissima intensità identico a quello che debutterà nel programma olimpico ai Giochi di Los Angeles 2028 all’interno del Pentathlon Moderno.

Il programma: ieri vi sono state le prime affollate sessioni di qualificazione della mattina e del pomeriggio, intervallate dalla cerimonia ufficiale di apertura. Stamane si chiuderanno le ultime batterie di qualificazione. Dalle ore 16 scatteranno le finali a eliminazione diretta, con premiazioni sul podio a partire dalle 21. Domani: la mattinata sarà dedicata allo spettacolare 400m Team Relay, la staffetta a squadre nazionali che assegnerà i titoli continentali per team. Spazio anche agli amatori con “La Corsa dei Giganti”: dalle ore 15 l’azione si allargherà dal Nuvolari all’adiacente cornice verde del Bosco Virgiliano per la competizione Short di 3 chilometri con 15 ostacoli, valida come tappa nazionale Gold della Coppa Italia FIOCR, aperta sia agli atleti agonisti che agli amatori. L’ingresso per il pubblico al campo per assistere alle finali è gratuito. Un’occasione unica per vedere da vicino il futuro dello sport olimpico.